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لبنان
بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "حزب الله" يوجّه ضربة لجنود العدو
Lebanon 24
18-05-2024
|
09:16
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أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي.
وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا بعد ظهر اليوم، تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية".
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واشار في بيانه الى انه حقق اصابة مباشرة.
كذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:25 من بعد الظهر، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.
وقال إنه "حقق إصابة مباشرة في المنظومات والتجهيزات التجسيية وتم تدميرها".
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