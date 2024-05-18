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لبنان

بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "حزب الله" يوجّه ضربة لجنود العدو

Lebanon 24
18-05-2024 | 09:16
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أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي.


وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا بعد ظهر اليوم، تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية".
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واشار في بيانه الى انه حقق اصابة مباشرة.‏
 
 
كذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:25 من بعد الظهر، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وقال إنه "حقق إصابة ‏مباشرة في المنظومات والتجهيزات التجسيية وتم تدميرها".‏
 
 
 
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