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لبنان

بعد ظهر اليوم.. "حزب الله" استهدف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان

Lebanon 24
18-05-2024 | 09:57
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت أنه استهدف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان.


 وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم، مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية".


وتابع البيان: "حققنا إصابة مباشرة في المقر". ‏
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