بعد ظهر اليوم.. "حزب الله" استهدف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت أنه استهدف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان.





وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم، مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية".





وتابع البيان: "حققنا إصابة مباشرة في المقر". ‏

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