إشكال في محلة وادي النحلة.. هذا ما كشفته المعلومات الأولية

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال فردي في محلة وادي النحلة- شارع آل محرز، بين كل من المدعو "خ.خ" و "ب.ب" ليتطور الى قيام الاول بضرب الاخير بواسطة مسدس حربي على وجهه، ما ادى الى اصابته اصابة بليغة في الوجه وفرار المعتدي الى جهه مجهولة.ونقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج وعرف ان الاشكال بين الطرفين خلفياته استفزازية.وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.