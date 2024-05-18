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لبنان

إشكال في محلة وادي النحلة.. هذا ما كشفته المعلومات الأولية

Lebanon 24
18-05-2024 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال فردي في محلة وادي النحلة- شارع آل محرز، بين كل من المدعو "خ.خ" و "ب.ب" ليتطور الى قيام الاول بضرب الاخير بواسطة مسدس حربي على وجهه، ما ادى الى اصابته اصابة بليغة في الوجه وفرار المعتدي الى جهه مجهولة.
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ونقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج وعرف ان الاشكال بين الطرفين خلفياته استفزازية. 

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.
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