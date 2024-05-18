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لبنان
جنبلاط عرض مع وفود في المختارة لمطالبها
Lebanon 24
18-05-2024
|
10:22
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عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، مع وفود شعبية ومناطقية عدة زارته قضايا حياتية وإجتماعية وتربوية ومسائل تهمها، ومن أبرزها وفدٌ كبير من اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان مع ممثلين عن التجار من مدن النبطية، صيدا وجزين، الأشرفية، راس بيروت، فرن الشباك، الزلقا، الدكوانة وبرج حمود، عرض له القضايا المتنازع عليها بخصوص الإيجارات السكنية وغير السكنية وطروحات يرى الوفد انها ترضي الجميع.
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كما التقى وفدًا من اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين، شكر له دعمه الدائم للجامعة اللبنانية وتوجيهاته لنواب "اللقاء الديمقراطي" في متابعة ملفات الجامعة في مجلس النواب والحكومة، وقد ضم الوفد أعضاء في اللقاء ومديري مختلف فروع الجامعة اللبنانية في الجبل وراشيا وممثلين عن الأساتذة في هذه الفروع.
كذلك استقبل وفداً من بتلون، ضم المجلسين البلدي والاختياري وإدارة الثانوية ومشايخ وفاعليات من البلدة، شكر للنائب جنبلاط دعمه الدائم للثانوية. ومن الرابطة الأخوية في مجدلبعنا، لشكره أيضاً على تقديم سيارة إسعاف للرابطة.
والتقى النائب جنبلاط كذلك وفداً من جمعية كمال جنبلاط الفكرية لدعوته اللقاء التكريمي لمبدعين، ووفدا من الدفاع المدني في اقليم الخروب، للمطالبة بالإسراع في تعيين رئيس للمركز، ومن عمال ومياومي شركة كهرباء لبنان، ناشده المساعدة في تحسين أوضاعهم.
واستمع النائب جنبلاط إلى مطالب وفد من بلدة بحمدون، تحدث باسمه المختار فؤاد جبور، لإيجاد حل لمشكلة خط سكة الحديد. كما عرض مع وفود من مخاتير الناعمة وحارة الناعمة، وبلدات الخريبة، عين قنيا، حاصبيا، الماري، دير بابا، المشرفة، وعائلة جمول في بعقلين قضاياها الملحة.
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