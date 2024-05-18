بيان توضيحي بشأن إخلاء نازحين مجمع الواحة... من طلب منهم ذلك؟

أصدر رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي بيانا "تصويبا لخبر يتم توزيعه على وسائل الاعلام الرسمية والخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي ينص على ان قاطني مجمع الواحة في منطقة دده الكورة بدأوا باخلاء المجمع تنفيذا لقرار صادر عن جهاز الامن العام".

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وأوضح أن "الصحيح هو ان محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أصدر تعميما يحمل رقم 746 الصادر في 13/5/2024 يطلب فيه من عناصر قوى الامن الداخلي وأمن الدولة إخلاء مجمع الواحة والمخيم الملاصق له للنازحين السوريين في البلدة، وذلك بناء لتعاميم صادرة عن وزارة الداخلية والبلدية وقرارات صادرة عن سعادته والمتعلقة بتنظيم الوجود السوري، وعن مجلس بلدية دده ايضا، وتضمن التعميم إخلاء الواحة والمخيم واعطاء مهلة تبدا من تاريخ صدوره حتى صباح يوم الاثنين المقبل الواقع في 20/5/2024، فاقتضى التوضيح ".