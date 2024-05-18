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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، بعد ظهر اليوم السبت، استهداف موقعين إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة.وقال في البيان الأول: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا ‏عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدت يارين"، مؤكداً أنه حقق إصابة ‏مباشرة فيها وتم تدميرها.وفي بيان آخر، أعلن "الحزب" استهداف تموضعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية، عند الساعة 04:10 من بعد الظهر.