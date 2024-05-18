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لبنان

إشكال وإطلاق نار في البداوي.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
18-05-2024 | 10:38
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أطلق المدعو "ع.م" النار بإتجاه "ا.م" من سلاح حربي في محلة البداوي، ما أدى الى إصابة الأخير في قدميه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.


وعرف ان الاشكال جاء نتيجة خلافات ثأرية ادت الى سقوط قتيل في وقت سابق.
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