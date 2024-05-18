صواريخ تضربُ تلال كفرشوبا.. من أطلقها؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.20 مساء وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.

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