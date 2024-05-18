Advertisement

لبنان

صواريخ تضربُ تلال كفرشوبا.. من أطلقها؟

Lebanon 24
18-05-2024 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1201199-638516527626277659.jpg
Doc-P-1201199-638516527626277659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
 
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.20 مساء وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي استهدف أطراف كفرشوبا
lebanon 24
18/05/2024 23:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف موقع الرمثا المعادي في تلال كفرشوبا
lebanon 24
18/05/2024 23:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على خراج كفرشوبا راشيا وكفرحمام
lebanon 24
18/05/2024 23:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي نفذ غارة عند الساعة الثانية فجرا مستهدفاً أطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
18/05/2024 23:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كفرشوبا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2024-05-18
15:33 | 2024-05-18
15:15 | 2024-05-18
14:56 | 2024-05-18
14:49 | 2024-05-18
14:44 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24