بلبلة في مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان.. ماذا يجري؟

ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، أن صافرات الإنذار دوّت في عدد من المستعمرات الإسرائيلية المُحاذية للبنان وذلك للتحذير من تسلل طائرات مسيرة مصدرها لبنان.

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وفي السّياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ صافرات الإنذار دوّت في منطقة أكزيف الصناعية في ميلوفات، ليمان، شلومي، غورين، إيلون، روش هانكارا، عرب العرامشة، أفيفيم، برعام، كريات شمونة، مسكاف عام، مرغليوت، المنارة.



كذلك، تحدثت التقارير عن إطلاق تحذيرات في مستوطنات بيت هليل، كفاريوفال، مرغليوت، كفرجلعادي ومعيان باروخ وغيرها.

