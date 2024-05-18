ذكرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، أنَّ المُستهدف بالغارة الجوية على الحدود السورية - اللبنانية، هو مسؤولٌ بـ"حزب الله" في سوريا.

يُشار إلى أنَّ القصف وقع على أوتوستراد يعفور بين لبنان وسوريا، وقد طال سيارة كانت تمرّ في المكان.