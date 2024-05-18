Advertisement

لبنان

بعد ارتكابهما جرائم مختلفة... توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة

Lebanon 24
18-05-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1201224-638516579073313434.jpg
Doc-P-1201224-638516579073313434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ ١٨ / ٥ /٢٠٢٤، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٣.
Advertisement
 
كما أوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2024-05-18
15:33 | 2024-05-18
15:15 | 2024-05-18
14:56 | 2024-05-18
14:49 | 2024-05-18
14:44 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24