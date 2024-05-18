"تكتم شديد".. ما جديد معلومات "غارة المصنع"؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ التحقيقات بحادثة إغتيال القيادي في حركة "حماس" شرحبيل السيد، أمس الجمعة في منطقة المصنع، ما زالت مُستمرة لجلاء تفاصيل أساسية بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المعطيات الأولية تقول إنّ السيد لم يكن في سوريا بل كان ضمن منطقة عنجر، في حين أنه كان من المقرر أن يتوجه إلى منطقة المنارة - البقاع، حيث يقطن هناك.

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ووفقاً للمعلومات، فإن نشاط السيد كان يتمحور كـ"مسؤولٍ لحماس في البقاع"، بالإضافة إلى أنه كان يتولى الإنتقال بين مختلف المناطق اللبنانية في حين أنه كان يزور صيدا أيضاً.

وحالياً، فإن "حماس" تتكتم عن التعليق على ما حصل مع السيد، فيما التركيز ينصبُّ حالياً على تحليل وكشف الآليات التي أدت إلى مراقبته ورصده لصالح الإسرائيليين.