بالفيديو.. محتجون يقطعون طريق سليم سلام في بيروت

أقدم مواطنون، مساء اليوم السبت، على قطع الطريق عند أوتوستراد سليم سلام، احتجاجاً على الإجراءات الأخيرة التي تتخذها قوى الأمن الداخلي بحق المركبات والدراجات النارية.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إشعال مواطنين الإطارات وسط الطريق وسط زحمة سير خانقة.

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وتزامناً مع مشهد سليم سلام، أفيد عن أن مسيرة كبيرة من الدراجات النارية جابت منطقة الشياح، فيما تحدثت المعلومات عن وصول مسيرة أخرى من الدراجات إلى طريق المطار.

وتأتي هذه التطورات عقب إشكالٍ كبير شهدته منطقة المريجة بين عدد من المواطنين والقوى الأمنية تخلله إطلاق نار.

وانتشرت أنباء تفيد بأن شخصاً من آل دندش قد لقي حتفه جراء الإشكال، لكن معلومات "لبنان24" نفت هذا الأمر، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق.

كذلك، نفت المصادر ما أشيع عن فرار عناصر أمنية من مخفر المريجة.