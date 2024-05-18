Advertisement

لبنان

بالفيديو.. محتجون يقطعون طريق سليم سلام في بيروت

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1201253-638516629726503344.PNG
Doc-P-1201253-638516629726503344.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مواطنون، مساء اليوم السبت، على قطع الطريق عند أوتوستراد سليم سلام، احتجاجاً على الإجراءات الأخيرة التي تتخذها قوى الأمن الداخلي بحق المركبات والدراجات النارية.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إشعال مواطنين الإطارات وسط الطريق وسط زحمة سير خانقة.
Advertisement
 
وتزامناً مع مشهد سليم سلام، أفيد عن أن مسيرة كبيرة من الدراجات النارية جابت منطقة الشياح، فيما تحدثت المعلومات عن وصول مسيرة أخرى من الدراجات إلى طريق المطار.
 
وتأتي هذه التطورات عقب إشكالٍ كبير شهدته منطقة المريجة بين عدد من المواطنين والقوى الأمنية تخلله إطلاق نار.
 
وانتشرت أنباء تفيد بأن شخصاً من آل دندش قد لقي حتفه جراء الإشكال، لكن معلومات "لبنان24" نفت هذا الأمر، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق.
 
كذلك، نفت المصادر ما أشيع عن فرار عناصر أمنية من مخفر المريجة.
 
شاهد 🔽 - مراسل الجديد: قطع أوتستراد سليم سلام من قبل بعض الشبان إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/VpcrIdFjIH — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2024-05-18
23:06 | 2024-05-18
23:10 | 2024-05-18
23:21 | 2024-05-18
23:15 | 2024-05-18
16:55 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24