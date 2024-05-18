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لبنان

هل توفي شخصٌ جراء إشكال المريجة؟ هذا الخبر يكشف

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:53
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نفت معلومات "لبنان24" الخبر المُتداول عن وفاة شخصٍ من آل دندش جراء إشكال المريجة.
 
وأشارت المعلومات إلى أن هذه الأنباء عارية من الصحة ولا أساس لها.
 
 
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