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لبنان
هل توفي شخصٌ جراء إشكال المريجة؟ هذا الخبر يكشف
Lebanon 24
18-05-2024
|
13:53
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نفت معلومات "لبنان24" الخبر المُتداول عن وفاة شخصٍ من آل دندش جراء إشكال المريجة.
وأشارت المعلومات إلى أن هذه الأنباء عارية من الصحة ولا أساس لها.
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