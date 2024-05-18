8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها

إشكالٌ كبيرٌ شهدته محلة المريجة - الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم السبت، بين القوى الأمنية ومتظاهرين، تخلله إطلاق نار.



Advertisement معلومات كثيرة انتشرت بشأن ما حصل، في حين أن هناك أنباء مغلوطة تم تناقلها وأثارت بلبلة في الشارع. معلومات كثيرة انتشرت بشأن ما حصل، في حين أن هناك أنباء مغلوطة تم تناقلها وأثارت بلبلة في الشارع.



فما هي آخر المعطيات الحقيقية بشأن ما حصل؟ وماذا نعرف عمّا جرى في المريجة؟



1- الإشكال وقع بين عدد من أصحاب الدراجات النارية وعناصر من مخفر المريجة



2- المعلومات تقول إن متظاهرين رشقوا المركز الأمني بالحجارة



3- إثر ذلك، سعت القوى الأمنية لملاحقة المتظاهرين وقد لجأت عناصر إلى إطلاق النار



4- سادت حالة من الهرج والمرج أوساط المنطقة لاسيما أنها شهدت تمجهراً لعددٍ كبير من سائقي الدراجات النارية



5- لا صحة للأنباء التي تحدثت عن فرار عناصر من مخفر المريجة



6- الخبر المُتداول عن وفاة شخصٍ من آل دندش جراء الإشكال غير صحيح وهو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً



7- إثر التوتر الذي حصل، بادر مواطنون إلى قطع الطريق عند أوتوستراد سليم سلام



8- مسيرة كبيرة من الدراجات النارية جابت منطقة الشياح أيضاً، فيما تحدثت المعلومات عن وصول مسيرة أخرى من الدراجات إلى طريق المطار.