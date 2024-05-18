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لبنان

كلاس: حضرة اللبنانيين الكرة الان في ملعبكم

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:15
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر "فيسبوك": "حضرة اللبنانيين، الكرة هي الان في ملعبكم، لكثرة ما نسمع من وسطاء الخير عبارة أن الكرة هي الآن في ملعبكم، صرنا نشعر ان وزارة الشباب والرياضة معنية بضبط إيقاع الملاعب السياسية وممارسة أدوار المنظمين واللاعبين وحارسي المرمى والحُكّام والجمهور! وبتنا نتحمَّل مسؤولية تحويل الوطن إلى ملعب دولي واسع، والمدرَّجَ غير مؤهَّل ولا مأهول، والجمهور واجِمٌ أبكمٌ صافِنٌ، يَصفُقُ على وجهه بدل ان يُصفِّقَ لهدفٍ إفتراضيّ!.

 سؤال إرتدادي إلى الغيورين المشكورين: مَنْ كان يخطف الكرة من ملعبنا؟ لماذا سمحتم اللعب بطابتنا كل هذا الوقت؟ ومَنْ كان يلعب بطابتنا خارج أرضنا؟، رجوناكم، هاتوا الصفَّارة، ردّوها مع الطابة لأصحابها! من قال لكم إنَّ مرامينا بلا حرَّاسٍ ولا شباك؟، وان شبابيكنا بلا دُرَفٍ، والدخول الى ملاعبنا مجاناً و بلا تذاكر؟.

 نحن إعتدنا الحياة البعل، التقشُّفُ زوَّادتنا، والكرامةُ مَسقانا، والفلكُ ملعبنا..! اتركونا نُقلِّعُ شوكنا بأصابعنا ونَحْدِلُ ارض ملاعبنا بأيادينا ونَحْصُدُ الهواءَ برموشِ عيوننا، دعونا نُفصِّلُ أحلامنا على مقاس مآسينا! تأكَّدوا مشكورين أن الملعب لنا والطابة لنا فَنَحْنُ الجمهورُ والمُنظِّمون، نَحْنُ الهواةُ والمحترفون واللَّاعبون! نَحْنُ مَنْ نحْنُ ولن نجلسَ أبداً على مقاعدِ إحتياط الوطن". (الوكالة الوطنية)

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