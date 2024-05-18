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لبنان

في البقاع.. إطلاق نار داخل مستشفى!

Lebanon 24
18-05-2024 | 16:11
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شهدت مستشفى دار الحكمة الجامعي - بعلبك، إشكالاً، مساء اليوم، تطور إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

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وفي التفاصيل، فإنه أثناء محاولة المدعو "م.ع.المقداد" زيارة والده في غرفة العناية المُشددة خارج الأوقات المخصصة لذلك، حصل تلاسنٌ بينه وبين أحد عناصر الحراسة، تطور إلى تبادلٍ لإطلاق النار بين الطرفين.

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