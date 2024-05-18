في البقاع.. إطلاق نار داخل مستشفى!

شهدت مستشفى دار الحكمة الجامعي - بعلبك، إشكالاً، مساء اليوم، تطور إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.



Advertisement وفي التفاصيل، فإنه أثناء محاولة المدعو "م.ع.المقداد" زيارة والده في غرفة العناية المُشددة خارج الأوقات المخصصة لذلك، حصل تلاسنٌ بينه وبين أحد عناصر الحراسة، تطور إلى تبادلٍ لإطلاق النار بين الطرفين.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء محاولة المدعو "م.ع.المقداد" زيارة والده في غرفة العناية المُشددة خارج الأوقات المخصصة لذلك، حصل تلاسنٌ بينه وبين أحد عناصر الحراسة، تطور إلى تبادلٍ لإطلاق النار بين الطرفين.