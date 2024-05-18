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لبنان

وئام وهاب: لإقالة وزير الداخلية

Lebanon 24
18-05-2024 | 16:35
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "أدعو الرئيس ميقاتي والثنائي المقاوم والوزير باسيل لتأمين جلسة لمجلس الوزراء وإقالة وزير الداخلية بأكثرية الثلثين وتكليف وزير بالداخلية أكثر توازناً.. بين الأمن والظلم شعرة نريد الأمن ونرفض الظلم فلتتنبه القوى الأمنية".
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