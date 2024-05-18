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لبنان

المرحلة الثالثة انطلقت: أولويّة الحزب "جويّة"

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:27
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كتب ميشال نصر في "الديار":
 
يسير حزب الله بوضوح، وفقا للأجندة التي رسمها منذ اليوم الاول للحرب، ولأوامر العمليات الجاهزة التي عمل عليها منذ عام 2006 لمواجهة اي حرب او معركة على الحدود الشمالية، والتي ارتبطت سيناريوهاتها التي اخذت بالاعتبار، درجة التصعيد وخرق قواعد الاشتباك على الحدود او في الداخل، حيث تسعى حارة حريك راهنا الى خلق "توازن جوي" مع الجيش الاسرائيلي، بعدما نجحت في تحييد المدرعات عن المعركة والحد من فعاليتها، منذ معركة وادي الحجير، وهو ما ظهر تماماً خلال الايام الاخيرة، من نوع الاسلحة المعتمدة ورفع نسبة الاعتماد على المسيرات، رغم الضربة التي نجحت اسرائيل في توجيهها لاحد مواقع اطلاق تلك المسيرات، بعد تسريب شريط فيديو قصير.
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ففي تطور لافت، نجح حزب الله في اسقاط، منطاد الكشف والانذار الاستراتيجي الذي يعمل ضمن شبكة "ندى السماء" او "sky dew"، والذي يعتبر الاكبر من نوعه في العالم وتمتلك اسرائيل واحدة فقط منها، ادخل الخدمة منذ اربعة اشهر، حيث استخدم كمنظومة بعيدة المدى للمراقبة والكشف والانذار ضد التهديدات الجوية، وكمنصة جوية ثابتة ودائمة يستعاض بها عن طلعات طائرات المراقبة والانذار، مجهز برادار كشف جوي ومنظومات لاستخبارات الاشارة والصورة والاتصالات، استخدمه الجيش الاسرائيلي لكشف صواريخ كروز والمسيرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
 
وتعتبر تلك المنظومة نتاج تطوير أميركي - إسرائيلي مشترك، عملت على انجازها مجموعة من الشركات والوكالات الرسمية، حيث بلغت قيمة العقد الموقع مع الجانب الاميركي بحدود 1,2 مليار دولار، مولت بغالبيتها من برنامج المساعدات العسكرية.
 
ووفقاً لمصادر عسكرية، فان حزب الله باسقاطه المنطاد تمكن من تأمين ثغرة كبيرة تسمح له بفتح الطريق امام مسيراته نحو اهدافها، والتي تحلق على علو منخفض لا تقدر الرادارات على رصدها، وهذا يدل بوضوح الى ان الحرب جنوبا دخلت عصر المسيرات، التي ستشكل نجمها، من مختلف الانواع والقدرات.. 
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