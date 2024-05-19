عند الـ7 صباحاً.. هذا ما فعله "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد هدف إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر بيان الحزب أن العملية حصلت عند الساعة الـ7.00 صباحاً، وقد طالت موقع الراهب الإسرائيليّ بقذائف المدفعيّة.