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لبنان

لبنانيّ يخضع للتحقيق في أميركا.. ما علاقة باسيل؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 00:37
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، أنَّ شخصية لبنانية ناشطة في مجال الصّناعة، تعرّضت لموقفٍ مُحرجٍ لدى وصولها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، والسبب علاقتهُ برئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل.
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ووفقاً للقناة، فإن الصناعي البارز فُوجئ بإجراء تحقيقٍ معه في أميركا، حيثُ وُجّهت خلال ذلك أسئلة إليه تتمحورُ بمُعظمها حول علاقته بباسيل، فيما سُئل أيضاً عن علاقتهِ بوزير صناعة سابق مُقرّب من "حزب الله"، وقد أكد أنها لا تتجاوزُ حدود العلاقة بين صناعيّ ووزير.
 
وبعد التحقيق المطوّل، سُمح للصناعي المنتمي إلى "التيّار الوطني الحر" بالدخول الى الولايات المتحدة الأميركيّة.
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