قرار يهمّ المودعين.. هذا المتوقع بشأن السحوبات خلال أشهر

قال مصدر مالي إقتصادي إن مصرف لبنان يدرس بتأنّ عدداً من الخطوات في الأشهر المقبلة، أولاً في موضوع العملة، حيث أصبح من المؤكد أنه سوف يتم سحب ورقة الـ1000 ليرة لبنانية من التداول نهائياً والسبب بديهي هو أن كلفة طبع أي ورقة منها يكون حكماً أكثر من قيمتها، وكما أنه يتم درس إمكانية سحب الـ5000 ليرة لبنانية في فترةٍ لاحقة.

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أما الأهم فسيكون قرار "إنصاف المودعين" في المرحلة القريبة عبر السماح بالسحب من حساباتهم مبلغا وقدره 250$ شهرياً على سعر صرف 89000 ألف ليرة كحدٍ اقصى من أجل المحافظة على الكتلة النقدية لعدم تفلت سعر صرف الدولار، بحسب المصدر.