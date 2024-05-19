دعوات لهؤلاء: "إنخرطوا في السلك العسكري"

تنشط القوى الحزبية المسيحية، من نواب وفاعليات وجمعيات ورعايا في البلدات والقرى، في تشجيع الشباب الذين لم يجدوا عملاً حتى الساعة، أو لا توفر لهم شهاداتهم حالياً فرص العمل في لبنان أو السفر الى الخارج، إلى الإنخراط في الأسلاك العسكرية وذلك من أجل تأمين المناصفة في الدورات المفتوحة في الجمارك وقوى الأمن الداخلي.

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وأكد المصدر أن "الحكومة المعنية المباشرة بهذا التطويع لن تبدأ بهذه الدورات إلا بعد تأمين المناصفة ولو أخذت القضية بعض الوقت حفاظاً على الإنتظام الميثاقي".

المصدر ختم أن "هناك إرتياحاً لدى المرجعيات الروحية المسيحية من جراء طريقة التعاطي هذه".