مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!

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مصادر مقربة من الحزب تقولُ إنّ هناك الكثير من الشخصيات المدربة لتولي زمام المسؤولية في أكثر من صعيد ومركز، كاشفة أن الشخص الوحيد الذي لم يستطيع أحد أن يحلّ مكانه ضمن الحزب هو القائد العسكري السابق له عماد مغنية.ولفتت المصادر إلى أن هناك نحو 6 أشخاص يقومون بمهام مغنية، أما المناصب الأخرى التي تصبح شاغرة، فيجري تعيين شخص جديد فيها، وهذا الأمر عادي.