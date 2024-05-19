بالليرة.. إليكم قيمة "ضبط الفوميه"

وسط استمرار قوى الأمن الداخلي بحملتها لضبط السيارات والمركبات والدراجات النارية المُخالفة، تبين أن هناك محاضر ضبط تُسطر بسبب "الفوميه" غير المُرخص.

وحالياً، فإنّ قيمة المحضر لقاء المُخالفة المذكورة قد ناهز المليون ليرة، ويتم تسطيره فوراً مع شرط "إزالة الفوميه".