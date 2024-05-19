وسطية البيسري

قال مصدر إستشاري إن مؤشراً إيجابياً لوسطية المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ظهر بوضوح خلال أيام التعازي بإحدى افراد عائلته، حيث شهدت صالة كنيسة مار جرجس في وسط بيروت حضوراً لمختلف القوى السياسية والكتل النيابة ، من القوات والكتائب والمستقلين والإشتراكي وتجدد وتغييريين، ومن المقلب الآخر من حزب الله وحركة أمل والمردة والتيار الوطني الحر (بفرعيه المعارض والموالي للقيادة)، والأحزاب السياسية منها القومي السوري (بفرعيه أيضاً)، وصولاً الى معظم الشخصيات السنيّة، من تيار المستقبل الى المستقلين ، وايضاً مَن يدور في فلك الممانعة منهم ،هذا بالإضافة الى عدد كبير من السلكين العسكري والقضائي ، والإكليروس ورجال دين من مختلف الطوائف".

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المصدر لفت الى أن هذا الحشد النوعي يظهر من دون شك مدى وسطية هذا الشخص واحترامه لدى الجميع وادارته المهام المناطة بالامن العام بوطنية وحرفية.