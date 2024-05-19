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لبنان

اعترف بتعاطي المخدرات.. هل هرب "دكتور فود" إلى خارج لبنان خوفًا من السجن؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 02:06
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تتراكم المصاعب فوق أكتاف "دكتور فود"، أحد أبرز مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فبعد فضائح الخيانة التي اتهمته بها زوجته شروق قبل أشهر، والأطعمة الفاسدة، طفت إلى السطح تهمة الاتجار بالمخدرات.
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فقد ادّعى قاضي تحقيق في لبنان على جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود"، بجرم "التصنيع والاتجار وتهريب المخدرات"، وذلك بعد تحقيقات أولية أجراها في القضية.

بناء على ذلك، حدّد القضاء جلسة لاستجواب المدعى عليه غداً الاثنين، للوقوف على تفاصيل القضية واتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وفي السياق أفاد مصدر قضائي لـ"العربية"، بأن القضاء سيستمع إلى إفادة "دكتور فود" في قصر العدل ودفاعه تجاه التُهم المنسوبة إليه حول تورطه بجرائم المخدرات، وذلك بعد رفع دعوة عليه بناء على معلومات توفرت لقاضي التحقيق بأن ديب يستغلّ شهرته ومؤسسته المخصصة لتصنيع الطعام والحلوى للاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك بعد أشهر فقط من اتهام مماثل له، حيث أشارت مصادر قضائية مطلع العام الجاري، أنه تم ضبط مخدرات في بعض منتجات "دكتور فود" بينما كانت متّجهة نحو تركيا عبر المطار.

وفي حينه، خضع جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" للاستجواب، نافياً أن تكون البضاعة التي ضبطها عبر مطار رفيق الحريري الدولي عائدة له.

لكنه اعترف بأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها، وعندها ادّعت عليه النيابة العامة في جبل لبنان بجرم تعاطي المخدرات فقط ثم أفرجت عنه.

وأوضح المصدر أن القضاء عندما حدد جلسة الاستجواب لم يُصدر إشارة "منع سفر"، وفي حال تغيّب المتهم عن جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين، فسيتّخذ القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المعلومات المتداولة كانت أشارت إلى أن القضاء كان طلب من الأجهزة الأمنية إخضاع البضاعة المضبوطة للفحص والتحليل، والتثبّت مما إذا كانت عائدة لمصانع "دكتور فود".

فأظهرت نتائج التحاليل في حينها أن المواد الغذائية عائدة فعلاً لمصنعه، بناء عليه جرى الادّعاء على ديب مع شخص سوري ضبطت البضاعة بحوزته في المطار أثناء شحنها. (العربية)
المصدر: العربية

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