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لبنان

إستحقاق جديد.. إنطلاق إنتخابات في نقابة الأطباء لإختيار 4 أعضاء جُدد

Lebanon 24
19-05-2024 | 02:19
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أطلق نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيت الطبيب، العملية الانتخابية لـ4 أعضاء جدد لمجلس النقابة.
 
ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية لغاية الثانية ظهراً.
 
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