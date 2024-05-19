إستحقاق جديد.. إنطلاق إنتخابات في نقابة الأطباء لإختيار 4 أعضاء جُدد

أطلق نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيت الطبيب، العملية الانتخابية لـ4 أعضاء جدد لمجلس النقابة.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية لغاية الثانية ظهراً.