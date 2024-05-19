26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: المقاومة تصعّد من عملياتها من أجل حفظ معادلة الردع
Lebanon 24
19-05-2024
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المقاومة تصعّد من عملياتها ضد العدو الإسرائيلي بمقدار، من أجل أن تحفظ معادلة الردع، حتى لا يتوهّم العدو ولو لبُرهة أنه أصبح قادراً ومهيّئاً من أجل الانقضاض على لبنان وتحقيق أوهامه فيه".
Advertisement
ويف كلمة له خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد حسين إبراهيم مكي (السيد مكي)، قال رعد: "سنخرج منتصرين حين نحبط أهداف العدو، و
ما أنجزته إسرائيل في غزة ليس إلاّ التدمير، ويحصل على ذلك علامة امتياز، ولكن هذا التدمير ليس من صنعه، وإنما من صنع أسياده الذين وفّروا له القنابل الذكية التي تدمّر الأبنية والأحياء، ووفروا له الصواريخ التي تدمّر المستشفيات، والدليل أن الأميركيين يقولون إننا أوقفنا إرسال الأسلحة والذخائر طالما أن الإسرائيليين مُصرّون على مواصلة الحرب ضد رفح، وهذا التصريح يكشف أن الأميركيين لم يتركوا الإسرائيليين طوال سبعة أشهر، بل كانوا هم الذين يموّلونهم ويدعمونهم بالسلاح والذخائر. حتى رئيس حكومة العدو عندما أصر على أن يخوض ويجرب حظّه في رفح، قال إننا سنواصل حربنا ضد رفح ولو بمفردنا، ومعنى ذلك أن خلال الأشهر السبعة الماضية لم يكن بمفرده".
وتابع: "ما نشهده اليوم في الغرب من تحركات وانتفاضات في الجامعات والشارع، يدل على أن الجيل المعاصر من الغربيين قد صُدم بالصورة الحقيقية التي بدا عليها الصهاينة، لأن الإعلام ومناهج التعليم في بلادهم، كانت تلقّنهم بأن إسرائيل هي واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط، وأنها البلد الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط، وأنها تمتثل لحماية حقوق الإنسان بكل المعايير والمقاييس، وأنها تلتزم القانون الدولي، علماً أن مندوبيه وممثليه مزقوا مرات عدة ميثاق الأمم المتحدة على منبر الأمم المتحدة، وبالتالي، هذه الصورة صدمت الجيل المعاصر، وفضحت العدو الإسرائيليّ، ومسؤوليتنا أن نستثمر على هذا التحوّل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
06:23 | 2024-05-18
18/05/2024 06:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إستهداف سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية (صور)
Lebanon 24
إستهداف سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية (صور)
07:16 | 2024-05-18
18/05/2024 07:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-05-19
بعد غياب أربعة عقود.. سينما "الكوليزيه" تعود الى الحمرا بمسرح وطني جديد
05:54 | 2024-05-19
وزير إسرائيليّ يتحدّث عن "أمر لا مفرّ منه" مع "الحزب"... إليكم ما أعلنه
05:51 | 2024-05-19
حريق في مبنى في الضاحية الجنوبية.. النيران امتدت إلى طابقين شاهدوا هذه الصورة من هناك
05:43 | 2024-05-19
قبلان: لبنان مع المقاومة بلد قوي
05:29 | 2024-05-19
بالصور... جرحى في حادث سير في جبيل
05:09 | 2024-05-19
جعجع: لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 13:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 13:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 13:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24