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لبنان

توتر الآن في الجنوب.. قصفٌ مدفعي وتحذيرات إسرائيلية من "تسلل طائرات"

Lebanon 24
19-05-2024 | 04:04
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عاد التوتر ليسيطر على أجواء الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، اليوم الأحد، وذلك وسط سلسلة من الأحداث الأمنية الجديدة التي شهدتها المنطقة.
 
وتحدّثت معلومات ميدانية عن أن العدو الإسرائيلي استهداف بلدات عيترون، علما الشعب وراشيا الفخار بالقذائف المدفعية.
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في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية استهدف خلالها موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية.
 
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر عن إستهداف طال محيط موقع المالكية الإسرائيلي وذلك بواسطة صاروخ مُوجه جرى إطلاقه من لبنان.
 
المصادر عينها قالت أيضاً إنه جرى إطلاق صاروخين باتجاه موقعي زبدين والرمثا الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة.
 
تحذيرات من تسلل طائرات
 
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ صافرات الإنذار دوّت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية  وسط إطلاق تحذيرات من تسلل طائرات مصدرها لبنان.
 
وقالت الصحيفة إن الإنذارات دوّت في مستعمرات برعام، أفيفيم، راموت نفتالي، ديشون، فيما أطلقت أيضاً تحذيرات من إطلاق صواريخ في مستوطنة المالكية بالجليل الأعلى.
 
وإثر ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي إن "حادثة تسلل الطائرات قد انتهت"، من دون الكشف عما إذا تم اعتراض أي هدفٍ في الأجواء أم لا.


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