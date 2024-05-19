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لبنان

بين كفرذبيان وفيطرون.. إنقاذ شخصين وهذه تفاصيل العمليّة

Lebanon 24
19-05-2024 | 04:10
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أنقذت عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ ساعات مساء الأمس وحتى منتصف ليل السبت - الأحد، مواطنين إثنين كانا علقا في اسفل منحدر شاهق في وادٍ بين كفردبيان وفيطرون - كسروان.

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واستعان العناصر بحبال الإنقاذ للتمكن من الوصول الى المكان الذي وجد فيه الشخصان، وذلك قبل إصعادهما الى سفح الوادي ليتابعا طريقهما بآمان.
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