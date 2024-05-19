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لبنان
بالصورة.. حريق هائل داخل مزرعة في البقاع
Lebanon 24
19-05-2024
|
04:29
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اندلعَ حريقٌ هائل في مزرعة لتربية الأبقار على طريق حوشد السيد علي - الناصرية في البقاع الشمالي.
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وتحدثت المعلومات الأولية عن احتراق التبن المُخصص كغذاء للمواشي، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.
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