Advertisement

تعازي ووفيات

قبلان نعى العلامة علي كوراني

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1201422-638517178112087054.png
Doc-P-1201422-638517178112087054.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، "العلامة الرباني المحقق الشيخ علي كوراني بكل مسيرته الحافلة بقداسة العلم والتقى والإيمان والبشارة المهدوية العظمى والسند النصير للمقاومة ولكل مستضعف بهذا العالم، وأكبر وصاياه على الإطلاق: لا تنسوا مهديَّ الله الرقيب على هذه الأرض، القريب جداً منكم والحاضر بكل مفاصل التاريخ، والناظر بأعمال الخلائق، والشرط الضامن لهذا الكون، والموجود بعروة هذا الوجود العميق، وتذكّروا أنّ الأيام عدد، وأنّ الحوزة العلمية ضرورة محتومة على الإمام القائم، وأنّ الغيبة الكبرى تنصرم، وأنّ شمس الله المقرونة بالمهدي على محلها من موعد الصيحة الكبرى".
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
12:59 | 2024-05-17
11:27 | 2024-05-14
11:12 | 2024-05-03
07:49 | 2024-05-03
11:45 | 2024-04-29
09:29 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24