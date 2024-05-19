بالصور... جرحى في حادث سير في جبيل

عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل جريحتين الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اصيبتا جراء حادث سير في البريج -جبيل.

وتولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى للمعالجة.