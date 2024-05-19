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لبنان

بالصور... جرحى في حادث سير في جبيل

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:29
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عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل جريحتين الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اصيبتا جراء حادث سير في البريج -جبيل.
وتولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى للمعالجة.
 
 
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