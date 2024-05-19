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لبنان

حريق في مبنى في الضاحية الجنوبية.. النيران امتدت إلى طابقين شاهدوا هذه الصورة من هناك

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:51
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقتين تقعان في الطبقة ٤ و٥ من مبنى سكني على اوتوستراد السيد هادي نصرالله - ضاحية بيروت الجنوبية. 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. 
 
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الضاحية

حريق

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