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لبنان
حريق في مبنى في الضاحية الجنوبية.. النيران امتدت إلى طابقين شاهدوا هذه الصورة من هناك
Lebanon 24
19-05-2024
|
05:51
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقتين تقعان في الطبقة ٤ و٥ من مبنى سكني على اوتوستراد السيد هادي نصرالله - ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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