وزير إسرائيليّ يتحدّث عن "أمر لا مفرّ منه" مع "الحزب"... إليكم ما أعلنه

قال وزير الماليّة الإسرائيليّة بتسلئيل سموتريش "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع "حزب الله"، فهي أمر لا مفر منه".

وأضاف سموتريتش لـ"اللقناة 12 الإسرائيلية"، أنّه "إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالبنا، فعلينا شنّ حرب في العمق اللبناني".