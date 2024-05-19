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لبنان

موظفو البلديات والشرطة استنكروا التعدي على زملائهم في المريجة والغبيري

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:23
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استنكر "تجمع الموظفين والعاملين والشرطة في بلديات لبنان واتحاداتها" في بيان، "تعدي زملاء في السلك العسكري نعتبرهم اخوة لنا، على زملائنا في بلديتي المريجة والغبيري ومصادرة دراجاتهم النارية من داخل حرم بلدية المريجة ومصادرة آلية تابعة لبلدية المريجة، والاخطر هو سحل ورفس وضرب موظف شرطي بلدي، وكل هذه التصرفات الطائشة مخالفة للقوانين المرعية الإجراء".
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وأكد "دعم الزملاء في بلديتي المريجة والغبيري وكل بلدية أو اتحاد يتعرض للاعتداء، ونشد على ايدي رئيسي البلديتين بالتصرف بما يرونه مناسبا بالحق والقانون، لكي لا تكون البلديات مطية لأحد، فلن نكون مكسر عصا، ونتمنى ان يكون الذي حصل درسا لاخطاء يجب عدم تكرارها".
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