Advertisement

لبنان

سليمان: لماذا استوطى المفوض السامي حيط الدولة فتخطى حدوده؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1201458-638517239551025814.jpg
Doc-P-1201458-638517239551025814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "في هدأة الاحد ٣ اسئلة تخطر في بال المواطن وتتعلق بمواصفات الرئيس ومهلة الانتخاب والنزوح السوري : "ما هي الخيانة العظمى التي يحاكم رئيس الجمهورية من جراء ارتكابها ؟ ما هي مفاعيل مهلة  اللجنة الخماسية ومن يحدد ماهية المسؤوليات وعلى من تترتب؟ في نقد ذاتي لماذا استوطى المفوض السامي حيط الدولة اللبنانية، فتخطى حدوده ؟ أفضّل الاجابات المختصرة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2024-05-19
08:35 | 2024-05-19
08:30 | 2024-05-19
08:29 | 2024-05-19
08:26 | 2024-05-19
08:04 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24