سليمان: لماذا استوطى المفوض السامي حيط الدولة فتخطى حدوده؟

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "في هدأة الاحد ٣ اسئلة تخطر في بال المواطن وتتعلق بمواصفات الرئيس ومهلة الانتخاب والنزوح السوري : "ما هي الخيانة العظمى التي يحاكم رئيس الجمهورية من جراء ارتكابها ؟ ما هي مفاعيل مهلة اللجنة الخماسية ومن يحدد ماهية المسؤوليات وعلى من تترتب؟ في نقد ذاتي لماذا استوطى المفوض السامي حيط الدولة اللبنانية، فتخطى حدوده ؟ أفضّل الاجابات المختصرة".

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