كلاس: لبناننا فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب وقيم عريقة ورفيعة

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس هلى منصة "إكس" تعليقات على وقاحة UNHCR و مشغليها:
مسؤولية منْ انتخاب رئيس للجمهورية..!
إنتخاب رئيس للجمهوريّة
ليس مسؤوليّة مارونية ،
ولا هو مسؤولية مسيحيّة ،
بل مسؤولية لبنانية وطنية جامعة ....!
الكلّ مسؤول عن ملء الشغور
و الكلّ مطلوب منه ان يصرخ .
الكل سيقتله الوقت .
لبنان أرضٌ ، عليها شعبٌّ .
ونحن شعبٌ لا يصرخ .
نحن جماعات ملوّنة
ليس عندنا مثقفّفون يصرخون،
٨ليس عندنا مجتمع ٌمدني وطني
بل {شركات مجتمع مدني }
تقبض من الخارج لتقبض على المصير .
صرنا ، مجتمعات متعايشة بالقوة .
أيُّ وطن ٍ ليس لديه داتا لمواطنيه ؟
أيُّ وطنٍ يستجدي داتا ارقام للمتواجدين على ارضه و لا يحصل عليها ؟
منْ يحاول فرض وصايته علينا ؟ ما هذا الاحتلال الجديد للمنظمات القابضة على لبنان و النازحين و المنزّحين ؟
الحوار الوطني هو الحلّ .
نعم للتلاقي
نعم للتحاور
نعم للتشاو ر
نعم للتباحث
نعم للتبصُّر
نعم للإتعاظ
نعم للنقاش
نعم للتفاعل
نعم لإنتخاب رئيس
نعم للجمهورية ..!
لبناننا ، ليس خريطة
لبناننا رسالة ايمانية
لبناننا وديعة حضارية
لبناننا وَثفٌ ربَّاني
لبناننا، تاريخ و عراقة
لبناننا، فكرة و حلم
لبنان وطن بتواريخ كثيرة
و بلد بأديان عديدة
لبناننا، فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب و قيم عريقة و رفيعة و فِيهِ الكثير من الإيمان...!