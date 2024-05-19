كلاس: لبناننا فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب وقيم عريقة ورفيعة

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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس هلى منصة "إكس" تعليقات على وقاحة UNHCR و مشغليها:مسؤولية منْ انتخاب رئيس للجمهورية..!إنتخاب رئيس للجمهوريّةليس مسؤوليّة مارونية ،ولا هو مسؤولية مسيحيّة ،بل مسؤولية لبنانية وطنية جامعة ....!الكلّ مسؤول عن ملء الشغورو الكلّ مطلوب منه ان يصرخ .الكل سيقتله الوقت .لبنان أرضٌ ، عليها شعبٌّ .ونحن شعبٌ لا يصرخ .نحن جماعات ملوّنةليس عندنا مثقفّفون يصرخون،٨ليس عندنا مجتمع ٌمدني وطنيبل {شركات مجتمع مدني }تقبض من الخارج لتقبض على المصير .صرنا ، مجتمعات متعايشة بالقوة .أيُّ وطن ٍ ليس لديه داتا لمواطنيه ؟أيُّ وطنٍ يستجدي داتا ارقام للمتواجدين على ارضه و لا يحصل عليها ؟منْ يحاول فرض وصايته علينا ؟ ما هذا الاحتلال الجديد للمنظمات القابضة على لبنان و النازحين و المنزّحين ؟الحوار الوطني هو الحلّ .نعم للتلاقينعم للتحاورنعم للتشاو رنعم للتباحثنعم للتبصُّرنعم للإتعاظنعم للنقاشنعم للتفاعلنعم لإنتخاب رئيسنعم للجمهورية ..!لبناننا ، ليس خريطةلبناننا رسالة ايمانيةلبناننا وديعة حضاريةلبناننا وَثفٌ ربَّانيلبناننا، تاريخ و عراقةلبناننا، فكرة و حلملبنان وطن بتواريخ كثيرةو بلد بأديان عديدةلبناننا، فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب و قيم عريقة و رفيعة و فِيهِ الكثير من الإيمان...!