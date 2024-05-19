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لبنان

كلاس: لبناننا فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب وقيم عريقة ورفيعة

Lebanon 24
19-05-2024 | 07:42
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس هلى منصة "إكس" تعليقات على وقاحة UNHCR و مشغليها:

مسؤولية منْ انتخاب رئيس للجمهورية..!
إنتخاب رئيس للجمهوريّة
ليس مسؤوليّة مارونية ،
ولا هو مسؤولية مسيحيّة ،
بل مسؤولية لبنانية وطنية جامعة ....!
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الكلّ مسؤول عن ملء الشغور   
و الكلّ مطلوب منه ان يصرخ .
الكل سيقتله الوقت .
لبنان أرضٌ ، عليها شعبٌّ .
ونحن شعبٌ لا يصرخ . 
نحن جماعات ملوّنة  
ليس عندنا مثقفّفون يصرخون،
٨ليس عندنا مجتمع ٌمدني وطني
بل  {شركات مجتمع مدني } 
تقبض من الخارج لتقبض على المصير .
صرنا ، مجتمعات متعايشة  بالقوة .
أيُّ وطن ٍ ليس لديه داتا لمواطنيه ؟
أيُّ وطنٍ يستجدي داتا  ارقام للمتواجدين على ارضه  و لا يحصل عليها  ؟
منْ يحاول فرض وصايته علينا ؟ ما هذا الاحتلال الجديد للمنظمات القابضة على لبنان و النازحين و المنزّحين ؟ 
الحوار الوطني هو الحلّ .
نعم للتلاقي 
نعم للتحاور 
نعم للتشاو ر
نعم للتباحث 
نعم للتبصُّر
نعم للإتعاظ 
نعم للنقاش
نعم للتفاعل 
نعم   لإنتخاب رئيس 
نعم  للجمهورية ..!

لبناننا ، ليس خريطة
لبناننا رسالة ايمانية
لبناننا  وديعة حضارية 
لبناننا وَثفٌ ربَّاني
لبناننا، تاريخ و عراقة  
لبناننا،  فكرة و حلم
لبنان وطن بتواريخ كثيرة
و بلد بأديان عديدة 
لبناننا، فِيهِ تنوع طوائف و مذاهب و قيم عريقة و رفيعة و فِيهِ  الكثير من الإيمان...!
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