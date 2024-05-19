إقفال صناديق الاقتراع في نقابة الأطباء.. وبدء عملية الفرز

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أقفلت عند الثانية بعد ظهر اليوم صناديق الاقتراع في نقابة الاطباء في بيروت - فرن الشباك، لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة من 18طبيبا ترشحوا للمنافسة، بعد أن أطلق نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد.وبدأت عملية فرز الاصوات على الفور.