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لبنان

إقفال صناديق الاقتراع في نقابة الأطباء.. وبدء عملية الفرز

Lebanon 24
19-05-2024 | 07:44
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أقفلت عند الثانية بعد ظهر اليوم صناديق الاقتراع في نقابة الاطباء في بيروت - فرن الشباك، لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة من 18طبيبا ترشحوا للمنافسة، بعد أن أطلق نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد.
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وبدأت عملية فرز الاصوات على الفور.
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