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لبنان

تحقيق رقم قياسيّ في بيروت... ماذا جرى خلال 12 ساعة؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 07:59
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نجحت محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول محاضرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ألقاها المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Matrix TRC – أكاديمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وليد سمعان، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري وPCA  في لبنان ممثلة برئيسها كميل مكرزل.
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استمرت المحاضرة 12 ساعة في منطقة بيروت الرقمية، في حضور جمهور حريص على تعلم المكونات الكاملة لعلم البيانات (الإحصائيات، وتحليل البيانات، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والبرمجة اللغوية العصبية) وجميع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية العصرية المتوافرة في الأسواق مع تنفيذها الناجح في الشركات.
 
 
 
 
 
 

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