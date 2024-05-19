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لبنان

من فاز في انتخابات نقابة الأطباء في بيروت والشمال؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 08:04
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انتهت عملية انتخاب أربعة اعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل ١٥ مرشحا  في بيت الطبيب، بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزف حلو اللذين اشرفا على عملية الفرز.
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وبنتيجة فرز الاصوات فاز كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حوماني ووليم نبيه معوض ورائف خليل رضا.

كما صدقت الهيئة العامة على البيانات المالية ومقررات الجمعية العمومية.
 
 
وفي الشمال، أعلن نقيب الأطباء الدكتور محمد نديم صافي نتائج الانتخابات الفرعية التى نظّمتها النقابة اليوم في حرم معرض رشيد كرامي الدولي، حيث اقترع ٤٩٩ طبيباً من اصل ١٢٤٨يحق لهم الاقتراع. ومثّل وزير الصحة العامة في هذه الانتخابات الفرعية رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعدالله صابونة .

وبعد الفرز الإلكتروني، أعلن صافي فوز الأطباء: يحيى صالح ٣٥٤ صوتا، هلا عبدالله ٣٥٠ صوتا، ابراهيم المقدسي ٢٧٩ صوتا.

وفاز بالتزكية كل من: النقيب السابق سليم أبي صالح مراقبا لصندوق التعاضد، رشاد علم الدين مساعدا وفيصل طراد مساعدا.

ونوّه نقيب الأطباء "بالروح الإيجابية والتنافس النبيل الذي أضفى راحة واطمئنانا لدى الاطباء المشاركين"، مباركا للفائزين، وحثّ مجلس إدارة النقابة والجسم الطبي على "متابعة رسالة النقابة وأمانتها والعمل على تحقيق أهدافها المحقّة لصالح الوطن والمواطن والجسم الطبي".
 
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