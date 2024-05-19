25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قداس وجناز في الذكرى السنوية الأولى لسجعان القزي
Lebanon 24
19-05-2024
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت عائلة الوزير السابق سجعان القزي الذكرى السنوية الأولى له بقداس وجناز في بلدته في كنيسة مار يوحنا المعمدان – كفرشحام في العقيبة.
حضر القداس الرئيس أمين الجميّل، النائب سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل والحزب، النواب: فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش ونديم الجميل، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق وليد خوري، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش، السفير السابق العميد جورج خوري، رئيس إقليم كسروان - الفتوح الكتائبي ميشال الحكيم، المستشار الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين، المحامي جوزف ابو شرف، مختارا البلدة وحشد كبير من الفاعليات الحزبية والاجتماعية وجمهور من أبناء البلدة وجوارها.
Advertisement
ترأس القداس المونسنيور جورج القزي عاونه فيه كاهن الرعية الأب بطرس عرب. وألقى القزي عظة عدد فيها مزايا الراحل "والمحطات الوطنية التي برز فيها مناضلا في سبيل لبنان واستقلاله وسيادته بفكره الواسع وموقفه الثابت وشجاعته المعنوية والادبية وكتاباته". وأشار إلى أن "مؤهلاته ومواهبه حملت البطريرك بشارة الراعي على تسميته مستشارا له".
ونوه "بدوره في الحكومة ووزارة العمل وافتتاحه مكتبا لها في جونيه يوفر الخدمات لمناطق كسروان- الفتوح والمتن الشمالي والبترون.
بعد القداس وصلاة وضع البخور تقبلت العائلة التعازي من المشاركين في القداس.
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
02:15 | 2024-05-19
19/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
16:00 | 2024-05-18
18/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:25 | 2024-05-19
عند الخامسة من بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
11:16 | 2024-05-19
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذ ما سيحصل في طرابلس
11:10 | 2024-05-19
شهيد جديد لـ"الحزب"... هذا إسمه
10:53 | 2024-05-19
كرامي: كل التضامن مع مهى الخيال
10:49 | 2024-05-19
المفتشية العامة التربوية دعت الى وقفة احتجاجية غدا
10:33 | 2024-05-19
رستم: لتضافر جهود الجميع من أجل الإنماء في عكار
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 18:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 18:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 18:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24