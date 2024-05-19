قداس وجناز في الذكرى السنوية الأولى لسجعان القزي

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أحيت عائلة الوزير السابق سجعان القزي الذكرى السنوية الأولى له بقداس وجناز في بلدته في كنيسة مار يوحنا المعمدان – كفرشحام في العقيبة.حضر القداس الرئيس أمين الجميّل، النائب سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل والحزب، النواب: فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش ونديم الجميل، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق وليد خوري، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش، السفير السابق العميد جورج خوري، رئيس إقليم كسروان - الفتوح الكتائبي ميشال الحكيم، المستشار الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين، المحامي جوزف ابو شرف، مختارا البلدة وحشد كبير من الفاعليات الحزبية والاجتماعية وجمهور من أبناء البلدة وجوارها.ترأس القداس المونسنيور جورج القزي عاونه فيه كاهن الرعية الأب بطرس عرب. وألقى القزي عظة عدد فيها مزايا الراحل "والمحطات الوطنية التي برز فيها مناضلا في سبيل لبنان واستقلاله وسيادته بفكره الواسع وموقفه الثابت وشجاعته المعنوية والادبية وكتاباته". وأشار إلى أن "مؤهلاته ومواهبه حملت البطريرك بشارة الراعي على تسميته مستشارا له".ونوه "بدوره في الحكومة ووزارة العمل وافتتاحه مكتبا لها في جونيه يوفر الخدمات لمناطق كسروان- الفتوح والمتن الشمالي والبترون.بعد القداس وصلاة وضع البخور تقبلت العائلة التعازي من المشاركين في القداس.