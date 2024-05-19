Advertisement

لبنان

قداس وجناز في الذكرى السنوية الأولى لسجعان القزي

Lebanon 24
19-05-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1201487-638517298022445320.png
Doc-P-1201487-638517298022445320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيت عائلة الوزير السابق سجعان القزي الذكرى السنوية الأولى له بقداس وجناز في بلدته في كنيسة مار يوحنا المعمدان – كفرشحام في العقيبة.

حضر القداس الرئيس أمين الجميّل، النائب سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل والحزب، النواب: فريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش ونديم الجميل، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق وليد خوري، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش، السفير السابق العميد جورج خوري، رئيس إقليم كسروان - الفتوح الكتائبي ميشال الحكيم، المستشار الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين، المحامي جوزف ابو شرف، مختارا البلدة وحشد كبير من الفاعليات الحزبية والاجتماعية وجمهور من أبناء البلدة وجوارها.
Advertisement

ترأس القداس المونسنيور جورج القزي عاونه فيه كاهن الرعية الأب بطرس عرب. وألقى القزي عظة عدد فيها مزايا الراحل "والمحطات الوطنية التي برز فيها مناضلا في سبيل لبنان واستقلاله وسيادته بفكره الواسع وموقفه الثابت وشجاعته المعنوية والادبية وكتاباته". وأشار إلى أن "مؤهلاته ومواهبه حملت البطريرك بشارة الراعي على تسميته مستشارا له".

ونوه "بدوره في الحكومة ووزارة العمل وافتتاحه مكتبا لها في جونيه يوفر الخدمات لمناطق كسروان- الفتوح والمتن الشمالي والبترون.

بعد القداس وصلاة وضع البخور تقبلت العائلة التعازي من المشاركين في القداس.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2024-05-19
11:16 | 2024-05-19
11:10 | 2024-05-19
10:53 | 2024-05-19
10:49 | 2024-05-19
10:33 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24