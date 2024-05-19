سيارة انقلبت... حادث سير في البترون وإصابة شخصين

وقع حادث سير على أوتوستراد البترون، مما أدّى إلى انقلاب سيارة رباعية الدفع.

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان، وعمل عناصرها على إسعاف جريحين.