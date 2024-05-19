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لبنان

سيارة انقلبت... حادث سير في البترون وإصابة شخصين

Lebanon 24
19-05-2024 | 08:37
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وقع حادث سير على أوتوستراد البترون، مما أدّى إلى انقلاب سيارة رباعية الدفع.
 
 
وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان، وعمل عناصرها على إسعاف جريحين.
 
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حادث سير

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