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لبنان

حميه التقى نظيره العراقي وبحث معه في التطورات وملفات تعنى بها الوزارتين

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:22
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التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه بعد ظهر اليوم في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، نظيره العراقي رزاق محسن السعداوي على رأس وفد من وزارة النقل العراقية ضم مدير عام الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية الدكتور عباس البيضاني، مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف الصباغ ، في حضور القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ومدير عام المديرية العامة للطيران المدني المهندس فادي الحسن.
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وكان بحث في تطورات لبنان والمنطقة ولا سيما فلسطين في ضوء العدوان المستمر عليهما، وفي ملفات تعنى بها وزارتا النقل في البلدين. وكان تأكيد لأهمية استمرار التعاون بينهما ولا سيما متابعة مختلف المجالات المتعلقة بقطاع النقل والطيران بين البلدين.

 
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