مرشّح تيار "العزم" حلّ في المركز الأوّل في انتخابات أعضاء مجلس نقابة أطباء طرابلس

فازت لائحة الائتلاف بين "تيار العزم" وتيار "المستقبل" وتيار "المردة" في الانتخابات الفرعية التي جرت في نقابة أطباء لبنان ـ طرابلس لإختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس النقابة.

وقد تم تشكيل لائحة ضمت الدكاترة يحيى صالح (العزم) وهلا عبدالله (المستقبل) وإبراهيم مقدسي (المردة) في مواجهة لائحة ضمت كل من الدكاترة النقيب السابق إيلي حبيب وعامر حمزة ورفعت السوداء، لكن هذه اللائحة لم يكتب لها الاستمرار بعد إنسحاب حبيب وحمزة، فآثر المرشح السودا الاستمرار في الترشيح منعا للتزكية.

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وبعد صدور النتائح، فاز مرشح "العزم" الدكتور يحيى صالح بأعلى نسبة من الأصوات حيث نال 354 صوتا وحلّ في المركز الأول، وتلاه الدكتورة هلا عبدالله ونالت 350 صوتا، فيما نال الدكتور إبراهيم مقدسي 279 صوتا، ونال الدكتور رفعت السودا 241 صوتا.

نقابة أطباء بيروت

وانتهت عملية انتخاب أربعة اعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل 15 مرشحا في بيت الطبيب، بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزف حلو اللذين اشرفا على عملية الفرز.

وبنتيجة فرز الاصوات فاز تحالف حزب الله وحركة أمل والتياار الوطني الحر ومستقلين كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حوماني ووليم نبيه معوض ورائف خليل رضا.

كما صدقت الهيئة العامة على البيانات المالية ومقررات الجمعية العمومية.