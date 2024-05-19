كيف علّق السفير الإيراني لدى لبنان على "حادث مروحيّة رئيسي"؟

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اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني انه "حتى هذه الساعة لا توجد انباء موثوق بها عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين عبد اللهيان".وقال عبر "اكس" ان "المروحية أضطرت أن تهبط اضطراريا في ظروف صعبة. وتحاول فرق الاستطلاع الوصول إلى موقع الحادث وسط الظروف الجوية الضباية التي تشهدها المنطقة".