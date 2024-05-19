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لبنان

رستم: لتضافر جهود الجميع من أجل الإنماء في عكار

Lebanon 24
19-05-2024 | 10:33
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استقبل النائب الدكتور أحمد رستم، في منزله في بلدة عين الزيت، وفدا من مدراء مدارس رسمية وآخر من رؤساء بلديات ومخاتير في عكار، وذلك لبحث خطط لتنمية المحافظة.

وناقش رستم مع وفد المدراء أهمية تحسين نوعية التعليم في عكار من خلال توحيد المناهج الدراسية وتطوير البرامج التعليمية، وأكّد على دعمه وعلى "العمل بإيجابية مع نواب عكار لإنشاء منطقة تربوية في محافظة عكار لتسهيل إدارة وتنظيم العملية التعليمية في المنطقة". 
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وشدّد على "ضرورة افتتاح فرع للجامعة اللبنانية في عكار لتوفير فرص التعليم العالي لأبناء المنطقة"، مؤكدا أن العمل يجري بجدية بالتنسيق والتعاون مع جميع نواب عكار في هذا الصدد.

واعتبر رستم أمام زواره  أنه "لا يمكن أن يقوم شخص بمفرده بمشاريع تنموية بل من الضروري تضافر الجهود بين جميع أطياف المجتمع العكاري واجتماع الأفرقاء السياسيين على الإنماء في عكار".

واستمع الى المطالب المتعلقة بمشاريع البنى التحتية في عكار، وأكد التزامه مع زملائه في تكتل "الاعتدال الوطني" بالعمل على "التواصل الدائم مع وزير الأشغال العامة لتعبيد الطرقات وصيانتها بشكل دوري تحسيناً لحركة المرور وتسهيلاً لحياة المواطنين". كما أشار إلى "أهمية جذب الاستثمارات إلى عكار من خلال تحسين البنى التحتية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".
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