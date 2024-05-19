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لبنان

المفتشية العامة التربوية دعت الى وقفة احتجاجية غدا

Lebanon 24
19-05-2024 | 10:49
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دعت المفتشية العامة التربوية، في بيان، جميع المعنيين بالشأن التربوي والصحافة والاعلام الى وقفة احتجاجية، غدا الساعة العاشرة صباحا امام مبنى التفتيش المركزي- فردان الكونكورد، "لشجب الجريمة التي تعرضت لها المفتشة التربوية من خلال احراق سيارتها لمنعها من متابعة عملها الرقابي. كما وللتأكيد على الاجهزة القضائية والامنية المختصة بضرورة الاسراع في إظهار خيوط هذه الجريمة وكشف الفاعلين والمحرضين صونا لجهاز رقابي دأب على العمل في سبيل الإصلاح التربوي، في كافة مجالاته حفاظا على مستقبل طلابنا الذين يشكلون خشبة خلاص لبنان".
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