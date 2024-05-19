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لبنان

كرامي: كل التضامن مع مهى الخيال

Lebanon 24
19-05-2024 | 10:53
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كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "نناشد القضاء وفريق التحقيق بالكشف السريع عن هوية من قام بإشعال وحرق سيارة المفتشة التربوية السيدة مهى خيال ليلة امس في طرابلس وسيارة اخرى مركونة بجانبها، والكشف عن الاسباب التي ادّت الى هذا الفعل. ‏ونحن اذ نستنكر هذا الاعتداء الوقح على مفتّشة في الجهاز الرقابي لوزارة التربية، والتي من واجبها الكشف عن المخالفات والتجاوزات وغيرها ان وُجِدَت، نطالب المعنيين بالعمل على منع تكرار هذه الاعتداءات لأن من شأنها ارهاب اي جهاز رقابي في لبنان من القيام بواجبه الوظيفي. ‏كل التضامن مع السيدة مهى الخيال، ونحن سنتابع هذا الموضوع حتى الكشف عن كل الملابسات".
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